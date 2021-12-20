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Мировые цены на нефть снизились на 2%

Мировые цены на нефть снизились на 2% Мировые цены на нефть в понедельник утром снизилась на 2% и более на неуверенности в спросе на сырье из-за продолжающейся истории с очередным штаммом нового коронавируса.
Энергетика
20 декабря 2021 г. 09:31
Мировые цены на нефть снизились на 2%

Мировые цены на нефть в понедельник утром снизилась на 2% и более на неуверенности в спросе на сырье из-за продолжающейся истории с очередным штаммом нового коронавируса.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 2,57%, до 71,63 доллара США за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 3,09%, до 68,67 доллара.

По данным Всемирной организации здравоохранения, общий глобальный риск, связанный с распространением нового штамма коронавируса "омикрон", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока. Это грозит очередными карантинными ограничениями, которые неизбежно скажутся на перспективах глобальной экономики и спроса на сырье, что негативно для стоимости нефти.

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Версия на английском языке Global oil prices fall 2%

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