Мировые цены на нефть снизились на 1%

Мировые цены на нефть утром первого дня августа снизились более чем на 1%, инвесторы вновь не уверены в перспективах спроса на сырье после выхода китайской макростатистики, также ожидают заседание ОПЕК+.

Мировые цены на нефть утром первого дня августа снизились более чем на 1%, инвесторы вновь не уверены в перспективах спроса на сырье после выхода китайской макростатистики, также ожидают заседание ОПЕК+.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,01%, до 102,92 доллара, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,33%, до 97,31 доллара.

Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая, по данным делового издания Caixin, снизился в июле до 50,4 пункта с уровня июня в 51,7 пунктов. Эти данные позволяют пересмотреть вниз прогноз спроса на нефть на этом крупнейшем страновом рынке.

Ситуация в Китае и в дальнейшем вызовет опасения за дальнейшее ослабление потребления сырьевых товаров, считают эксперты.

Вместе с тем трейдеры продолжают ждать очередного заседания ОПЕК+, которое запланировано на 3 августа. По данным СМИ, альянс может обсудить сохранение текущего уровня или незначительное увеличение добычи.