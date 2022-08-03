Мировые цены на нефть снизились на 1% в ожидании заседания ОПЕК+

Мировые цены на нефть упали примерно на 1% в начале торгов в среду в преддверии встречи ОПЕК+ и из-за опасений замедления глобального роста, ударившего по спросу на топливо, и укрепления доллара.

Мировые цены на нефть упали примерно на 1% в начале торгов в среду в преддверии встречи ОПЕК+ и из-за опасений замедления глобального роста, ударившего по спросу на топливо, и укрепления доллара.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 38 центов, или 0,4%, до 100,16 доллара за баррель в 03:45 по Гринвичу. Фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 35 центов, или 0,4%, до 94,07 доллара за баррель.

Источники в ОПЕК+ сообщили агентству о том, что скорее всего, страны-производители нефти захотят сохранить добычу в сентябре без изменений или немного увеличить ее.

Аналитики считают, что крупный производитель нефти - Саудовская Аравия может не захотеть наращивать добычу за счет России, партнера ОПЕК+, по отношению к которой применены санкций из-за боевых действий в Украине.

"Главным событием на этой неделе для нефти остается сегодняшнее решение ОПЕК+, которое должно держать цены в некотором диапазоне до тех пор, пока ОПЕК и ее партнеры не решат, что делать с добычей в сентябре", — сказал старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Он добавил, что у организации есть веские основания поддерживать стандартное увеличение на 400 тыс. баррелей в день.

"ОПЕК+ даже близко не приблизилась к достижению своих целей по добыче, поэтому цены на нефть, скорее всего, будут стабильны, даже если они объявят о небольшом увеличении добычи в сентябре", — сказал он.

На перспективы спроса влияют несколько факторов, в том числе растущие опасения по поводу экономического спада в США и ​​Европе, политика Китая по борьбе с COVID, считает аналитик Commonwealth Bank Вивек Дхар.