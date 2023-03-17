Мировые цены на нефть снизились на 1%

Цены на нефть повысились на 1% в пятницу утром.

Цены на нефть повысились на 1% в пятницу утром.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Инвесторы постепенно возвращаются к риску, а доллар слабеет, что благоприятно для стоимости этого вида сырья, но по итогам недели падение цен может достичь 9%.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,1%, до 75,52 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 1,14%, до 69,13 доллара. Недельное снижение для обеих марок может достичь 8,7% и 9,8% соответственно, что является сильнейшим недельным снижением с декабря прошлого года.

Удорожание нефти поддерживается рядом факторов, среди которых коррекционная динамика, возвращение трейдеров к риску и ослабление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снизилась на 0,26%, до 104,15 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными при покупке в другой валюте.

На прошедшей неделе наблюдалась заметная волатильность из-за опасений трейдеров по поводу банковского сектора, которая перекинулась с фондовых рынков в том числе на сырьевые. Уход трейдеров от риска сдержал цены на нефть и медь. Теперь фондовые рынки постепенно восстанавливаются.

Опасения по сектору последовали после закрытия нескольких банков в США, что отразилось на банковском секторе страны, а затем волатильность перекинулась на европейский рынок, где заметно просели акции швейцарского Credit Suisse. Инвесторы опасались, что жесткая политика центробанков негативно повлияла на банки. В ситуацию вмешались власти, предоставив ряд поддерживающих мер, что несколько ослабило опасения, но цены на нефть не смогли восстановить потери