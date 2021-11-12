Мировые цены на нефть снизились

Мировые цены на нефть в пятницу утром продемонстрировали снижение после того, как ОПЕК в своем докладе понизила прогноз мирового спроса на этот вид сырья на 2021 год, свидетельствуют данные торгов.

Мировые цены на нефть в пятницу утром продемонстрировали снижение после того, как ОПЕК в своем докладе понизила прогноз мирового спроса на этот вид сырья на 2021 год, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, январские фьючерсы на нефть марки Brent снизились в цене на 0,76% — до 82,24 доллара США за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI — на 0,69%, до 81,03 доллара США за баррель.

"Нефть подешевела на утренних азиатских торгах после того, как ОПЕК понизила прогноз по спросу на нефть на текущий год", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков ING.

Днем ранее ОПЕК опубликовала свой ежемесячный прогноз. В документе организация ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть на 2021 год, теперь ждет его роста на 5,7 миллиона баррелей в сутки вместо 5,8 миллиона баррелей месяцем ранее. Прогноз роста на 2022 год был сохранен на отметке в 4,2 миллиона баррелей в сутки.

Некоторое укрепление доллара также негативно сказывается на нефтяных котировках. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет третий день подряд, с начала недели показатель вырос на 1%. Удорожание нефти делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее доступными при их покупке в другой валюте.

В пятницу вечером американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company обнародует свою еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число увеличилось на шесть – до 450 агрегатов.