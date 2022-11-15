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Мировые цены на нефть снизились из-за опасений сокращения спроса в Китае

Мировые цены на нефть снизились из-за опасений сокращения спроса в Китае Мировые цены на нефть во вторник утром немного снизились на фоне сомнений относительно перспектив спроса на сырье в Китае.
Энергетика
15 ноября 2022 г. 09:03
Мировые цены на нефть снизились из-за опасений сокращения спроса в Китае

Мировые цены на нефть во вторник утром немного снизились на фоне сомнений относительно перспектив спроса на сырье в Китае.

Как передает Report, об этом следует из данных торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,29%, до 92,87 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,59%, до 85,36 доллара.

Согласно опубликованным данным, объем промышленного производства в Китае в октябре вырос в годовом выражении на 5%, но это оказалось меньше прогнозируемого увеличения на 5,2%.

Китай - один из крупнейших импортеров и потребителей нефти, поэтому подобная статистика отражается на перспективах спроса на "черное золото".

Инвесторы также продолжают оценивать данные ежемесячного доклада ОПЕК, опубликованного накануне. Организация, в частности, снизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года - на 0,1 млн баррелей в сутки, до 2,5 млн.

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Версия на азербайджанском языке Dünya bazarında neft ucuzlaşıb
Версия на английском языке World oil prices fall on fears of reduced demand in China

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