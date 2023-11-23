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Мировые цены на нефть снизились более чем на 1%

Мировые цены на нефть снизились более чем на 1% Котировки нефти снизились утром в четверг после падения накануне на новостях о переносе министерской встречи ОПЕК+ и резком росте запасов в США.
Энергетика
23 ноября 2023 г. 10:23
Мировые цены на нефть снизились более чем на 1%

Котировки нефти снизились утром в четверг после падения накануне на фоне новостей о переносе министерской встречи ОПЕК+ и резком росте запасов в США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", январские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,98 долларов (1,2%), до 80,98 долларов за баррель.

Январские фьючерсы на WTI подешевели на нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,83 долларов (1,08%), до 76,27 долларов за баррель.

Активность на рынке снижена из-за празднования Дня благодарения в США.

В среду стало известно о переносе встречи министров ОПЕК+ с 26 на 30 ноября. Ранее планируемое на 25 ноября заседание конференции ОПЕК также перенесено на 30 ноября.

Bloomberg сообщал, что ОПЕК+, планировавшая встречу на эти выходные, похоже, столкнулась с проблемами, поскольку Саудовская Аравия выразила недовольство другими странами-участницами по поводу уровня добычи.

Источники сообщили, что по состоянию на утро среды казалось, что конференция ОПЕК+ может быть отложена на неопределенный срок. Саудовская Аравия, которая с июля дополнительно сокращает добычу на 1 млн баррелей в сутки, вела сложные переговоры с другими членами об уровнях добычи.

По оценкам Rystad Energy, в отсутствие дальнейшего сокращения добычи цены на нефть в 2024 году будут оставаться в районе 80 долларов за баррель. Компания отмечает, что встречи министерского комитета ОПЕК+ еще никогда не откладывались на четыре дня. Однако соглашение о снижении производства на предстоящем заседании все же будет достигнуто. При этом не исключается, что переговоры зайдут в тупик.

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Версия на английском языке World oil prices fell by over 1%

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