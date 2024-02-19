Мировые цены на нефть снизились

Цены на нефть опустились в понедельник после подъема в пятницу и по итогам всей прошлой недели.

Цены на нефть опустились в понедельник после подъема в пятницу и по итогам всей прошлой недели.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также оценивают перспективы спроса на нефть.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 82,86 доллара за баррель, что на 0,61 доллара (0,73%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

В пятницу эти контракты подорожали на 0,61 доллара (0,7%), до 83,47 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на 0,6 доллара (0,76%), до 77,86 доллара за баррель.

По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 0,87 доллара (1,1%) до 78,46 доллара за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 1,6%, WTI - на 3,1%.

"Поддержку нефтяному рынку оказало очередное усиление напряженности на Ближнем Востоке, - отмечает аналитик CFRA Research Стюарт Гликман. - Чем ближе ситуация к столкновению Ирана и Израиля, тем больше риск для нефтяного рынка, а удары Израиля по Ливану – шаг именно в этом направлении".

Как сообщалось, израильские военные в ночь на пятницу нанесли удар по военному объекту шиитского ливанского движения "Хезболла" на юге Ливана. В воскресенье стало известно о новых авиаударах армии обороны Израиля по позициям "Хезболлы" в Ливане.

Сдерживающим фактором для нефтяного рынка стало укрепление доллара на фоне роста ожиданий, что Федеральная резервная система не будет спешить со снижением базовой процентной ставки.