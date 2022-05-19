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Мировые цены на нефть снизились

Мировые цены на нефть снизились Мировые цены на нефть в четверг днем перешли к резкому снижению, инвесторы оценивают риски для спроса на "черное золото" со стороны Китая.
Энергетика
19 мая 2022 г. 15:33
Мировые цены на нефть снизились

Мировые цены на нефть в четверг днем перешли к резкому снижению, инвесторы оценивают риски для спроса на "черное золото" со стороны Китая.

Как передает Report, цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 1,02%, до 107,98 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 1,41%, до 105,62 доллара. Утром цены росли с еще большим темпом.

Крупнейший импортер нефти — Китай — сообщал о намерении снять коронавирусные ограничения в Шанхае с 1 июня. Но в других городах произошли новые вспышки заболеваемости COVID-19, как сообщают СМИ. Таким образом, инвесторы опасаются, что спрос на топливо снова упадет.

09.07

Мировые цены на нефть в четверг утром выросли более чем на 1% на данных Минэнерго США о неожиданном снижении ее запасов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,39%, до 110,63 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 1,01%, до 108,12 доллара.

Оптимизму на нефтяном рынке в среду способствуют статданные Минэнерго США о снижении коммерческих запасов нефти за неделю по 13 мая на 3,4 млн баррелей, до 420,8 млн баррелей. При этом аналитики, напротив, ожидали роста на 1,4 млн.

Однако ралли на нефтяном рынке вскоре может быть завершено. По словам аналитика Стивена Иннеса, которые приводит газета Wall Street Journal, это очень нестабильный рынок, и есть достаточно причин, по которым трейдеры могут стремиться продавать в текущих условиях. Так, существует возможность появления на рынке венесуэльской нефти, отмечает эксперт.

Ранее, 17 мая, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подтвердила информацию СМИ о том, что Соединенные Штаты Америки одобрили возобновление операций в южноамериканской стране для нефтяных компаний США и Европы.

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Версия на английском языке Oil prices rise amid decline in US inventories

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