Мировые цены на нефть снижаются на фоне превышения предложения над спросом

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть демонстрируют отрицательную динамику в понедельник на фоне превышения предложения над спросом на "черное золото", свидетельствуют данные торгов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, стоимость мартовских фьючерсов на североморскую смесь нефти марки Brent снижалась на 1,87% — до 49,25 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшалась на 1,93% — до 48,2 доллара за баррель.

Давление на стоимость нефти оказывает заявление министра нефти Ирака Аделя Абдулы Махди, что объем добычи нефти в стране достиг рекордной отметки в 4 млн. баррелей в сутки. Кроме того, государство намерено нарастить экспорт нефти в 2015 году до 3,3 млн. баррелей в сутки, учитывая поставки из Курдистана.

Опасения относительно спроса на нефть увеличиваются в преддверии публикации данных по ВВП КНР. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидают замедления роста ВВП крупнейшего потребителя энергии в мире до 7,2% по итогам четвертого квартала 2014 года в годовом выражении при росте на 7,3% по итогам третьего квартала 2014 года. Показатель может стать минимальным с первого квартала 2009 года, когда рост ВВП составлял 6,1% в годовом выражении.

"Имеет место ситуация в которой предложение превышает спрос", — заявил агентству экономист по вопросам энергетики в ABN Amro в Амстердаме Ханс ван Клееф (Hans Van Cleef). Он прогнозирует, что положение дел не изменится в течение нескольких недель.

Влияние на цены оказывают и данные по объему экспорта из Саудовской Аравии, который вырос в ноябре до 7,3 млн. баррелей в сутки с 6,9 млн. баррелей в сутки в октябре, согласно данным Совместной инициативы по нефтяной статистике (Joint Organisations Data Initiative, JODI).