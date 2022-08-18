О нас

Мировые цены на нефть слабо выросли на ряде факторов

Мировые цены на нефть слабо выросли на ряде факторов Мировые цены на нефть в четверг утром слабо растут на фоне ряда факторов.
Энергетика
18 августа 2022 г. 09:40
Мировые цены на нефть слабо выросли на ряде факторов

Мировые цены на нефть в четверг утром слабо растут на фоне ряда факторов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent символически выросла на 0,13%, до 93,77 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — также на 0,1%, до 88,2 доллара.

В четверг утром цены на нефть в целом слабо меняются, рынки реагируют на ряд факторов. Так, с одной стороны, на стоимость "черного золота" влияют данные о падении запасов в США за прошлую неделю. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю снизились максимальными с апреля темпами — на 7,1 млн баррелей, до 425 млн баррелей.

С другой стороны, влияние оказывает протокол ФРС США, опубликованный днем ранее. Часть участников заседания пришла к выводу, что по мере дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в какой-то момент станет целесообразно замедлить темпы повышения ставок. При этом другая часть считает, что когда ставка достигнет достаточно высокого уровня, будет целесообразно поддерживать ее на этом уровне, чтобы обеспечить инфляции путь к уровню в 2%.

На рынках усилились опасения о возникновении рецессии экономики, которая, в свою очередь, значительно снизит спрос на нефть.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Neft cüzi bahalaşıb
Версия на английском языке World oil prices rise slightly on several factors

Другие новости из категории

Цена золота осталась стабильной на ожиданиях ужесточения политики ФРС США
Цена золота осталась стабильной на ожиданиях ужесточения политики ФРС США
18 августа 2022 г. 10:00
Завтра в Сабунчинском и Сураханском районах приостановится подача газа
Завтра в Сабунчинском и Сураханском районах приостановится подача газа
17 августа 2022 г. 19:10
Продаваемая Израилю азербайджанская нефть подорожала более чем вдвое
Продаваемая Израилю азербайджанская нефть подорожала более чем вдвое
17 августа 2022 г. 17:57
Азербайджан вдвое сократил экспорт нефти во Францию
Азербайджан вдвое сократил экспорт нефти во Францию
17 августа 2022 г. 17:52
Азербайджан в три раза увеличил доходы от экспорта нефти в Индию
Азербайджан в три раза увеличил доходы от экспорта нефти в Индию
17 августа 2022 г. 17:25
Азербайджан увеличил экспорт нефти в Румынию втрое
Азербайджан увеличил экспорт нефти в Румынию втрое
17 августа 2022 г. 16:32
Цены на нефть снизились на фоне опасений по поводу рецессии
Цены на нефть снизились на фоне опасений по поводу рецессии
17 августа 2022 г. 16:18
Азербайджан втрое увеличил доходы от экспорта нефти во Вьетнам
Азербайджан втрое увеличил доходы от экспорта нефти во Вьетнам
17 августа 2022 г. 16:08
Азербайджан сократил экспорт нефти в Италию на 20%
Азербайджан сократил экспорт нефти в Италию на 20%
17 августа 2022 г. 15:56
Генсек ОПЕК: Организация не причастна к росту цен на газ и нефть
Генсек ОПЕК: Организация не причастна к росту цен на газ и нефть
17 августа 2022 г. 14:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi