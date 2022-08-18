Мировые цены на нефть слабо выросли на ряде факторов

Мировые цены на нефть в четверг утром слабо растут на фоне ряда факторов.

Мировые цены на нефть в четверг утром слабо растут на фоне ряда факторов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent символически выросла на 0,13%, до 93,77 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — также на 0,1%, до 88,2 доллара.

В четверг утром цены на нефть в целом слабо меняются, рынки реагируют на ряд факторов. Так, с одной стороны, на стоимость "черного золота" влияют данные о падении запасов в США за прошлую неделю. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю снизились максимальными с апреля темпами — на 7,1 млн баррелей, до 425 млн баррелей.

С другой стороны, влияние оказывает протокол ФРС США, опубликованный днем ранее. Часть участников заседания пришла к выводу, что по мере дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в какой-то момент станет целесообразно замедлить темпы повышения ставок. При этом другая часть считает, что когда ставка достигнет достаточно высокого уровня, будет целесообразно поддерживать ее на этом уровне, чтобы обеспечить инфляции путь к уровню в 2%.

На рынках усилились опасения о возникновении рецессии экономики, которая, в свою очередь, значительно снизит спрос на нефть.