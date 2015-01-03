Мировые цены на нефть резко снизились

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть на торгах 2 января резко снизились. В ходе пятничных торгов стоимость барреля нефти сорта Brent к 21:50 мск снизилась до $56,37. На открытии нефть этой марки торговалась на уровне $57,63 за баррель.

Report со ссылкой на РИА "Новости" сообщает, что цена барреля нефть WTI на торгах 2 января снизилась до $52,67 (данные на 21:50 мск). Утренние торги начались с цены WTI на уровне $53,76 за баррель.

Мировые цены на нефть ускорили падение после того, как в ноябре прошлого года Организация стран – экспортеров нефти решила сохранить добычу на уровне 30 млн баррелей в день.

На основе нефти сорта Brent формируется стоимость российской марки Urals. Падение нефтяных цен привело к резкому снижению стоимости российской валюты.

В прошлом году максимального значения стоимость барреля Brent достигла в июне, тогда нефть этой марки стоила около $115 за баррель.