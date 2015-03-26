Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть растут более чем на 3% на новостях о том, что Саудовская Аравия начала наступление на повстанцев в Йемене . Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

Сегодня утром стоимость майского фьючерса на нефти марки Brent возросла на 3,17% — до 58,27 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 3,82% — до 51,09 доллара за баррель.

Международная коалиция с участием Саудовской Аравии и стран Персидского залива в ночь на четверг начала в Йемене военную операцию против повстанцев-хуситов, контролирующих большую часть территории страны.