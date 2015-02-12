Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть растут в пределах 4,5%, об этом свидетельствуют данные торгов.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Газета.Ru, мартовские фьючерсы на нефть марки Brent поднялись в цене в ходе торгов Лондонской биржи на 4,30%, до 57,01 долларов/баррель.

Стоимость нефти марки WTI с поставками в марте в ходе торгов Нью-Йоркской биржи достигла отметки 50,24 долларов/баррель, показав рост с момента открытия торгов на 2,87%.