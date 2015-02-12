 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Мировые цены на нефть растут в пределах 4,5%

    Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись до 57,01 долларов/баррель

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть растут в пределах 4,5%, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Как сообщает Report со ссылкой на издание Газета.Ru, мартовские фьючерсы на нефть марки Brent поднялись в цене в ходе торгов Лондонской биржи на 4,30%, до 57,01 долларов/баррель.

    Стоимость нефти марки WTI с поставками в марте в ходе торгов Нью-Йоркской биржи достигла отметки 50,24  долларов/баррель, показав рост с момента открытия торгов на 2,87%.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi