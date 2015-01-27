Мировые цены на нефть растут на заявлениях главы ОПЕК

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть демонстрируют положительную динамику во вторник на фоне заявлений генсека ОПЕК о возможном росте стоимости "черного золота", свидетельствуют данные торгов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, по состоянию на 19.09 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую смесь Brent повышалась на 0,43% — до 48,37 доллара/баррель. Цена мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличивалась на 0,62% — до 45,43 доллара/баррель.

Нефтяной рынок продолжает отыгрывать заявление генерального секретаря ОПЕК Абдаллы аль-Бадри, который предупредил, что в случае уменьшения инвестиций в отрасль и дефицита нефти ее цена в будущем может подскочить до 200 долларов/баррель.

Несколько ограничивает рост фьючерсов ожидание данных по коммерческим запасам нефти в США. Аналитики, опрошенные агентством Блумберг, полагают, что запасы на прошлой неделе могли вырасти до максимума с августа 1982 года в 402,1 млн. баррелей.

"Рынок пытается стабилизироваться, однако статистика по запасам, которая выйдет завтра, сведет все это на нет", — полагает менеджер Tyche Capital Advisors Тарик Захир.