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Мировые цены на нефть растут на решении ОПЕК+

Мировые цены на нефть растут на решении ОПЕК+ Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 1%, WTI — на 0,99%
Энергетика
5 марта 2021 г. 10:32
Мировые цены на нефть растут на решении ОПЕК+

Цены на нефть в пятницу утром уверенно растут, продолжая вечернюю динамику, после решения ОПЕК+ оставить в силе действующие договоренности о сокращении добычи нефти, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1%, до 67,41 доллара США, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,99%, до 64,44 доллара США за баррель.

Инвесторы продолжают отыгрывать итоги прошедшего заседания ОПЕК+. 4 марта альянс решил не наращивать добычу в апреле (аналитиками ожидалась общая прибавка на 0,5 миллиона баррелей в сутки), Саудовская Аравия также сохранит свое дополнительное сокращение в 1 миллион баррелей в день.

Более того, страны ОПЕК+ согласовали рост добычи нефти России в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки, Казахстана — на 20 тысяч.

"Резкий скачок цен на нефть был реакцией на шокирующее решение ОПЕК+", — отметила основательница Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari), чье мнение приводит агентство Bloomberg.

ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере восстановления спроса ограничения корректировались, и на март они составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки. Причем в феврале и марте возможность ненамного нарастить добычу получили только Россия и Казахстан. Базой отсчета для сокращений в рамках договорённостей взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

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Версия на азербайджанском языке Neft OPEC+in qərarına əsasən bahalaşır
Версия на английском языке World oil prices rising on OPEC+ decision

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