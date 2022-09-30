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Мировые цены на нефть продолжили снижение

Мировые цены на нефть продолжили снижение Мировые цены на нефть в пятницу утром снизились, третий квартал они могут завершить также в минусе — впервые с 2020 года.
Энергетика
30 сентября 2022 г. 10:03
Мировые цены на нефть продолжили снижение

Мировые цены на нефть в пятницу утром снизились, третий квартал они могут завершить также в минусе.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,36%, до 86,87 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,34%, до 80,95 доллара.

С начала текущего квартала Brent подешевел на 24,4%, WTI - на 24%. Квартальное снижение нефтяных котировок будет зафиксировано впервые с 2020 года, когда в первом квартале цены обрушились более чем на 60%.

Трейдеры ожидают решительных действий со стороны ОПЕК+.

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