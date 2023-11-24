Мировые цены на нефть продолжили снижение

Цены на нефть эталонных марок продолжили снижение в пятницу.

Цены на нефть эталонных марок продолжили снижение в пятницу.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", перенос встречи министров ОПЕК+ привнес некоторую нервозность на рынок. Тем не менее, эксперты полагают, что это не скажется на результатах встречи.

Аналитики Citi ожидают, что Саудовская Аравия продлит добровольное ограничение производства на 1 млн б/с на первый квартал 2024 года, а остальные страны в целом пообещают придерживаться установленных квот до конца года.

Эксперты UBS также прогнозируют, что картель достигнет соглашения об ограничениях на добычу. При этом они ожидают сохранения волатильности цен на нефть в ближайшем будущем.

Котировки январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составили 81,33 доллара за баррель, что на 0,09 доллара (на 0,1%) ниже цены на закрытие прошлой сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на 0,7 доллара (на 0,9%) и составляет 76,42 доллара за баррель. Основная сессия в четверг не проводилась из-за празднования в США Дня благодарения.