Мировые цены на нефть продолжили рост за счет глобального спроса

Мировые цены на нефть в среду утром немного продолжили рост вторника за счет глобального спроса.

Мировые цены на нефть в среду утром немного продолжили рост вторника за счет глобального спроса.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,17%, до 74,42 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на символические 0,03%, до 69,44 доллара.

Днем ранее стоимость нефти значительно увеличилась - марки Brent на 3,3%, WTI - на 3,43%.

Столь позитивной динамике способствовали сообщения агентства Bloomberg о том, что власти Китая, одного из крупнейших импортеров и потребителей этого вида сырья, намерены "поддержать" экономику страны. Так, аналитик IG Ип Цзюнь Жун отмечает, что недавний рост и был в основном "реакцией на поддержку монетарной политики Китая". Также эксперт добавил, что нефтяной спрос остается ключевым фактором, влияющим на стоимость "черного золота", так как "более масштабные рискованные рыночные условия и ослабление доллара США в последние дни не смогли вызвать значительной положительной динамики нефтяных цен".

Также в ночь на среду API опубликовал свою оценку динамики коммерческих запасов нефти в США. За неделю по 9 июня показатель увеличился на 1,02 млн баррелей. Официальная статистика будет опубликована Минэнерго страны вечером. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 0,51 млн баррелей.