Мировые цены на нефть продолжили рост в ходе утренних торгов

Цены на нефть эталонных марок продолжили рост утром в четверг после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Цены на нефть эталонных марок продолжили рост утром в четверг после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 0,15%, до $82,15 за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились на 0,12%, до $80,14 за баррель.

Обе марки завершили торги среды на максимумах с 12 августа 2024 года.

Поддержку котировкам оказывают опубликованные накануне официальные данные о нефтяных резервах США.

Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,96 млн баррелей - до 412,68 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Эксперты ожидали снижения всего на 850 тыс. баррелей.

Между тем резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 765 тыс. баррелей после снижения на 2,502 млн баррелей неделей ранее.