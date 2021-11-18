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Мировые цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть продолжают снижаться Мировые цены на нефть в четверг утром продолжают снижаться в связи с возможностью ситуации временного профицита сырья на рынке.
Энергетика
18 ноября 2021 г. 09:30
Мировые цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть в четверг утром продолжают снижаться в связи с возможностью ситуации временного профицита сырья на рынке.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 8 часов по бакинскому времени январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 0,39%, до 79,97 доллара США, январские фьючерсы на WTI — на 0,66%, до 77,03 доллара за баррель.

Снижение цен на нефть началось еще накануне, и тогда же Brent уже опускалась в цене ниже 80 долларов за баррель, впервые с 7 октября. Инвесторы продолжают оценивать просьбу президента США Джо Байдена к китайскому лидеру Си Цзиньпину высвободить резервы нефти.

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