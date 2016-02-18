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    ​Мировые цены на нефть продолжают расти

    Фьючерсы на нефть марки Brent укрепились на 7,15%, до 34,48 доллара за баррель

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть продолжают расти.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 6,10%, до 30,81 доллара за баррель.

    На лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте укрепились на 7,15%, до 34,48 доллара за баррель.

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