Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть продолжают расти.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 6,10%, до 30,81 доллара за баррель.

На лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте укрепились на 7,15%, до 34,48 доллара за баррель.