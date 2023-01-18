Мировые цены на нефть продемонстрировали рост

Мировые цены на нефть в среду утром выросли, поскольку инвесторы ожидают увеличения спроса на сырье со стороны Китая.

Мировые цены на нефть в среду утром выросли, поскольку инвесторы ожидают увеличения спроса на сырье со стороны Китая.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,83%, до 86,64 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,92%, до 81,21 доллара.

Внимание нефтяных трейдеров по-прежнему сфокусировано на одной из крупнейших экономик мира - Китае, где недавно власти смягчили коронавирусные меры. Снятие некоторых ограничений положительно сказалось на экономике страны и ее перспективах.

"Восстановление экономики Китая укрепляет уверенность в том, что мы можем увидеть сильное восстановление спроса на нефть в Китае в этом году", - сказал агентству Bloomberg аналитик ING Groep NV Уоррен Паттерсон.

Публикация доклада Международного энергетического агентства, в котором будет ряд прогнозов относительно нефтяного рынка, ожидается позже в среду.