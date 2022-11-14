Мировые цены на нефть продемонстрировали рост

Мировые цены на нефть в понедельник утром выросли. Рынки реагируют на новости об ослаблении некоторых коронавирусных мер в Китае.

Мировые цены на нефть в понедельник утром выросли. Рынки реагируют на новости об ослаблении некоторых коронавирусных мер в Китае.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,28%, до 96,26 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,22%, до 89,16 доллара.

Агентство Bloomberg сообщает, что инвесторы с оптимизмом восприняли такие новости как, смягчение Китаем ограничений для борьбы с COVID-19. У них появилась надежда на восстановление темпов роста экономики страны.

Позднее в понедельник трейдеры будут ждать публикацию доклада ОПЕК, а во вторник ожидается доклад Международного энергетического агентства.