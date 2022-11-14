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Мировые цены на нефть продемонстрировали рост

Мировые цены на нефть продемонстрировали рост Мировые цены на нефть в понедельник утром выросли. Рынки реагируют на новости об ослаблении некоторых коронавирусных мер в Китае.
Энергетика
14 ноября 2022 г. 09:08
Мировые цены на нефть продемонстрировали рост

Мировые цены на нефть в понедельник утром выросли. Рынки реагируют на новости об ослаблении некоторых коронавирусных мер в Китае.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,28%, до 96,26 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,22%, до 89,16 доллара.

Агентство Bloomberg сообщает, что инвесторы с оптимизмом восприняли такие новости как, смягчение Китаем ограничений для борьбы с COVID-19. У них появилась надежда на восстановление темпов роста экономики страны.

Позднее в понедельник трейдеры будут ждать публикацию доклада ОПЕК, а во вторник ожидается доклад Международного энергетического агентства.

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Версия на английском языке World oil prices rise as China eases COVID-19 restrictions

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