Мировые цены на нефть продемонстрировали незначительный рост

Мировые цены на нефть в пятницу утром незначительно повысились.

Мировые цены на нефть в пятницу утром незначительно повысились.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,06%, до 101,89 доллара за баррель, а сентябрьских фьючерсов на американскую WTI — на 0,31%, до 96,72 доллара.

С понедельника Brent подорожал на 3,3%, WTI – на 1,9%. Трейдеры оценивали перспективы дальнейшей нехватки предложения. В то же время сейчас на первый план выдвигается понижательный фактор — сомнения в спросе вследствие неудовлетворительных оценок экономического развития в мире.

Так, накануне вышла первая оценка министерства торговли США, где говорится, что ВВП страны во прошлом квартале опустился на 0,9% в пересчете на год. Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале), и подтверждение этой оценки будет означать техническую рецессию.

Инвесторы также обратили внимание на сообщения СМИ, согласно которым страны ОПЕК+ на следующей своей встрече могут обсудить сохранение уровня добычи нефти или его небольшое увеличение. Заседание альянса пройдет 3 августа.