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Мировые цены на нефть повысились

Мировые цены на нефть повысились Цены на нефть повысились в пятницу, завершая неделю ростом на опасениях возможного дефицита предложения на рынке в связи с недавним решением ОПЕК+ о сокращении добычи.
Энергетика
14 апреля 2023 г. 10:16
Мировые цены на нефть повысились

Цены на нефть повысились в пятницу, завершая неделю ростом на опасениях возможного дефицита предложения на рынке в связи с недавним решением ОПЕК+ о сокращении добычи.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу составила 86,39 баррель долларов.

Это на 0,3 доллара (0,35%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на 0,36 долларов (0,44%), до 82,52 долларов за баррель.

ОПЕК, опубликовавшая накануне ежемесячный прогноз, по-прежнему ожидает увеличения спроса на нефть в 2023 году на 2,3 млн баррелей в сутки (б/с), до 101,89 млн б/с, что выше доковидного уровня.

В пятницу ежемесячный обзор по нефтяному рынку обнародует Международное энергетическое агентство (МЭА). Ранее на этой неделе глава МЭА Фатих Бироль заявил, что спрос на нефть может превысить предложение во втором полугодии текущего года.

Поддержку нефтяному рынку также оказывает ослабление доллара США, вызванное растущими ожиданиями скорого завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) благодаря сигналам ослабления инфляции и замедления экономического роста в Соединенных Штатах.

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