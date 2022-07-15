О нас

Мировые цены на нефть повысились в ожидании решения ФРС США

Мировые цены на нефть повысились в ожидании решения ФРС США Мировые цены на нефть в пятницу утром поднялись примерно на 1%, рынки продолжают оценивать перспективы вокруг политики Федеральной резервной системы (ФРС) США по учетной ставке, что может отразиться на ожиданиях относительно экономики и спроса.
Энергетика
15 июля 2022 г. 09:04
Мировые цены на нефть повысились в ожидании решения ФРС США

Мировые цены на нефть в пятницу утром поднялись примерно на 1%, рынки продолжают оценивать перспективы вокруг политики Федеральной резервной системы (ФРС) США по учетной ставке, что может отразиться на ожиданиях относительно экономики и спроса.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,01%, до 100,1 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,67%, до 96,42 доллара.

Внимание трейдеров в конце рабочей недели больше сосредоточено вокруг ожиданий по мерам ФРС в отношении ключевой ставки. Опубликованная в среду статистика по инфляции в США, которая отразила ускорение показателя до нового рекорда 1981 года в 9,1%, поддержала прогноз повышения ставки сразу на 100 базисных пунктов. До выхода данных эксперты закладывали повышение на 75 базисных пунктов.

При этом в четверг два представителя Федрезерва высказались в поддержку повышения ставки на 75 базисных пунктов, что сравняло ожидания экспертов. Так, по данным CME Group, почти 51% экспертов полагают, что по итогам июльского заседания ФРС учетная ставка будет повышена на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, а 49% прогнозируют повышение на 100 базисных пунктов, до 2,5-2,75%.

Традиционно повышение ставки поддерживает доллар, что снижает спрос на сырьевые товары, которые в этом случае становятся менее выгодными для покупки в другой валюте. В то же время политика повышения ставок усиливает опасения вокруг возможной рецессии, что влияет на прогнозы спроса на нефть. Поэтому ожидания более мягкого повышения инвесторы расценивают как "голубиные" настроения, что поддерживает стоимость нефти.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Neft bahalaşır

Самое важное

Конгрессмены США выступили за ужесточение требований для передачи Турции F-16
Конгрессмены США выступили за ужесточение требований для передачи Турции F-16
15 июля 2022 г. 01:25
Ветеран Отечественной войны: Был дважды ранен, пять раз прооперирован
Ветеран Отечественной войны: Был дважды ранен, пять раз прооперирован
14 июля 2022 г. 15:17
ВОЗ дала рекомендации по бустерной дозе на осенний сезон
ВОЗ дала рекомендации по бустерной дозе на осенний сезон
14 июля 2022 г. 14:52
Кяльбаджар и Лачын посетили местные жители-окруженцы I Карабахской войны
ФотоКяльбаджар и Лачын посетили местные жители-окруженцы I Карабахской войны
14 июля 2022 г. 14:50
Президент Ильхам Алиев поздравил Макрона
Президент Ильхам Алиев поздравил Макрона
14 июля 2022 г. 14:09
Забота о семьях шехидов и ветеранах - один из приоритетов госполитики
Забота о семьях шехидов и ветеранах - один из приоритетов госполитики
13 июля 2022 г. 15:53
В Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян
В Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян
13 июля 2022 г. 12:36
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
13 июля 2022 г. 11:39
В связи с пожаром в Шабране привлечен к ответственности один человек
ФотоВ связи с пожаром в Шабране привлечен к ответственности один человек
12 июля 2022 г. 16:43
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Чехии в Азербайджане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Чехии в Азербайджане
12 июля 2022 г. 16:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi