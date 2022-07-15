Мировые цены на нефть повысились в ожидании решения ФРС США

Мировые цены на нефть в пятницу утром поднялись примерно на 1%, рынки продолжают оценивать перспективы вокруг политики Федеральной резервной системы (ФРС) США по учетной ставке, что может отразиться на ожиданиях относительно экономики и спроса.

Мировые цены на нефть в пятницу утром поднялись примерно на 1%, рынки продолжают оценивать перспективы вокруг политики Федеральной резервной системы (ФРС) США по учетной ставке, что может отразиться на ожиданиях относительно экономики и спроса.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,01%, до 100,1 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,67%, до 96,42 доллара.

Внимание трейдеров в конце рабочей недели больше сосредоточено вокруг ожиданий по мерам ФРС в отношении ключевой ставки. Опубликованная в среду статистика по инфляции в США, которая отразила ускорение показателя до нового рекорда 1981 года в 9,1%, поддержала прогноз повышения ставки сразу на 100 базисных пунктов. До выхода данных эксперты закладывали повышение на 75 базисных пунктов.

При этом в четверг два представителя Федрезерва высказались в поддержку повышения ставки на 75 базисных пунктов, что сравняло ожидания экспертов. Так, по данным CME Group, почти 51% экспертов полагают, что по итогам июльского заседания ФРС учетная ставка будет повышена на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, а 49% прогнозируют повышение на 100 базисных пунктов, до 2,5-2,75%.

Традиционно повышение ставки поддерживает доллар, что снижает спрос на сырьевые товары, которые в этом случае становятся менее выгодными для покупки в другой валюте. В то же время политика повышения ставок усиливает опасения вокруг возможной рецессии, что влияет на прогнозы спроса на нефть. Поэтому ожидания более мягкого повышения инвесторы расценивают как "голубиные" настроения, что поддерживает стоимость нефти.