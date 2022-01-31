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Мировые цены на нефть повысились на 1% в ожидании заседания ОПЕК+

Мировые цены на нефть повысились на 1% в ожидании заседания ОПЕК+ Мировые цены на нефть выросли более чем на 1% в ожидании встречи ОПЕК+.
Энергетика
31 января 2022 г. 09:47
Мировые цены на нефть повысились на 1% в ожидании заседания ОПЕК+

Мировые цены на нефть выросли более чем на 1% в ожидании встречи ОПЕК+.

Как передает Report, цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,06% — до 89,47 доллара США за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,17%, до 87,83 доллара.

Заседание ОПЕК+ запланировано на 2 февраля. В этот день страны ОПЕК+ примут решение о добыче нефти в марте. Рынки полагают, что альянс продолжит ежемесячно наращивать добычу на плановые 400 тысяч баррелей в день.

Как пишет газета Wall Street Journal, пока страны вне картеля изо всех сил пытаются увеличить добычу в соответствии с согласованным планом, некоторая напряженность на рынке нефти, вероятно, будет сохраняться.

Поддержку котировкам оказывает и геополитическая напряженность вокруг Украины. "Теперь, когда нефть стоит 90 долларов, не потребуется много времени, чтобы поднять цены до 100 долларов, и это только усилит глобальный энергетический кризис", — утверждает газета со ссылкой на аналитиков.

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Версия на азербайджанском языке OPEC+ alyansının iclası öncəsi dünya bazarında neft bahalaşıb
Версия на английском языке Global oil prices up 1% ahead of OPEC+ meeting

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