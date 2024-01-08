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Мировые цены на нефть снизились более чем на 1%

Мировые цены на нефть снизились более чем на 1% Цены на нефть опустились в понедельник после уверенного подъема в пятницу и по итогам всей прошлой недели на опасениях, что разрастание конфликта на Ближнем Востоке ограничит поставки сырья на мировой рынок.
Энергетика
8 января 2024 г. 09:29
Мировые цены на нефть снизились более чем на 1%

Цены на нефть опустились в понедельник после уверенного подъема в пятницу и по итогам всей прошлой недели на опасениях, что разрастание конфликта на Ближнем Востоке ограничит поставки сырья на мировой рынок.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", снижению нефтяного рынка в понедельник способствует информация о том, что Саудовская Аравия в феврале опустит цены на все сорта нефти для всех регионов. Цены для азиатских покупателей будут уменьшены на 2 доллара за баррель, сообщила в воскресенье госкомпания Saudi Aramco.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 77,88 доллара за баррель, что на 0,88 доллара (1,12%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на 0,9 доллара (1,22%), до 72,91 доллара за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 2,2%, WTI - на 3%, отмечает Market Watch.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией в Ливии, где остановлена добыча нефти на крупнейшем в стране месторождении Аш-Шарара из-за акций протеста, а также за ситуацией в Красном море после ряда атак йеменских хуситов на коммерческие суда.

Эти факторы продолжают поддерживать нефтяной рынок, отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV.

"Однако в отсутствие эскалации ситуации на Ближнем Востоке потенциал роста цен ограничен, учитывая довольно хороший баланс спроса и предложения на рынке в первом полугодии 2024 года", - говорит эксперт.

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Версия на английском языке Global oil prices drop over 1%

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