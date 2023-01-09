Мировые цены на нефть пошли вверх после ослабления антиковидных мер в Китае

Мировые цены на нефть в понедельник утром выросли после ослабления антиковидных мер в Китае.

Мировые цены на нефть в понедельник утром выросли после ослабления антиковидных мер в Китае.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,27%, до 79,57 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 1,38%, до 74,79 доллара.

С начала декабря 2022 года власти КНР постепенно ослабляют меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые на протяжении трех лет были одними из самых строгих в мире. С 8 января отменены обязательное ПЦР-тестирование на въезде в страну и централизованная изоляция для прибывающих в Китай.

На этом фоне на нефтяном рынке наблюдается рост цен более чем на 1%, поскольку возобновились надежды на рост спроса на топливо.