Мировые цены на нефть показали слабую динамику

Мировые цены на нефть во вторник утром показали слабую динамику. Рынки продолжают оценивать статистику из Китая и усилия ОПЕК+ по сокращению добычи.

Мировые цены на нефть во вторник утром показали слабую динамику. Рынки продолжают оценивать статистику из Китая и усилия ОПЕК+ по сокращению добычи.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent символически снизилась на 0,07%, до 88,94 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,03%, до 85,95 доллара.

Трейдеры проявляют осторожность после публикации слабой макростатистики из Китая, крупного потребителя и импортера нефти. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии делового издания Caixin, в августе снизился до 51,8 пункта с 54,1 пункта месяцем ранее, прогнозировалось сокращение только до 53,6 пункта.

В то же время инвесторы ожидают новых объявлений о добыче ОПЕК+. В конце прошлой недели вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия и ОПЕК+ достигли договоренности о сокращении поставок нефти из РФ на внешние рынки и новые параметры будут объявлены на следующей неделе.

Усилия ОПЕК+ по сокращению предложения поддерживают дефицит на рынке, что продолжает удерживать котировки нефти на текущих уровнях. "Три раунда сокращения добычи Саудовской Аравией и ее партнерами по ОПЕК+ с сентября 2022 года полностью объясняют возвращение к большому дефициту", - приводит агентство Bloomberg мнение аналитиков Goldman Sachs Group.