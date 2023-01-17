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Мировые цены на нефть показали разнонаправленную динамику

Мировые цены на нефть показали разнонаправленную динамику Мировые цены на нефть во вторник утром показали разнонаправленную динамику - инвесторы оценивают ряд факторов, в том числе статистику по Китаю.
Энергетика
17 января 2023 г. 09:07
Мировые цены на нефть показали разнонаправленную динамику

Мировые цены на нефть во вторник утром показали разнонаправленную динамику - инвесторы оценивают ряд факторов, в том числе статистику по Китаю.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,31% - до 84,72 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI снизилась на 0,61% - до 79,62 доллара.

Нефтяные трейдеры обратили внимание на статистику по Китаю, поскольку внимание рынков сосредоточено на перспективах спроса КНР после смягчения коронавирусных ограничений.

"Лучшие, чем ожидалось, данные из Китая могут поддержать цены (на нефть), поскольку в настоящее время в центре внимания находится спрос со стороны КНР", - сказала агентству Bloomberg глава отдела исследований сырьевых товаров в Kotak Securities Ltd. в Мумбаи Равиндра Рао.

Так, ВВП КНР в четвертом квартале вырос на 2,9% в годовом выражении, а по сравнению с предыдущим кварталом не изменился. Аналитики ожидали роста годового показателя на 1,8%, за квартал же прогнозировалось снижение на 0,8%. Помимо этого, уровень безработицы в стране в декабре снизился до 5,5% с 5,7% месяцем ранее.

Кроме того, объем промышленного производства Китая в декабре вырос на 1,3% в годовом выражении. Это показатель особенно важен для нефтяного рынка.

Трейдеры также будут следить за предстоящим докладом ОПЕК, публикация которого ожидается позднее во вторник.

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Версия на азербайджанском языке Neftin qiyməti fərqli dinamika nümayiş etdirib
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