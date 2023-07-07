Мировые цены на нефть подорожали на укреплении доллара и новостях на рынке

Мировые цены на нефть в пятницу утром повысились после публикации данных о запасах в США днем ранее.

Мировые цены на нефть в пятницу утром повысились после публикации данных о запасах в США днем ранее.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. На котировки влияют также повышение цен на нефть Саудовской Аравией и ослабление доллара.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,39%, до 76,82 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,4%, до 72,09 доллара.

Как стало известно в четверг, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 30 июня сократились на 1,5 млн баррелей, аналитики ожидали снижения лишь на 1 млн баррелей. При этом запасы бензина сократились сильнее ожиданий, дистиллятов - неожиданно снизились. В то же время добыча увеличилась на 200 тыс. баррелей в день - до 12,4 млн баррелей в сутки.

Рынки также обратили внимание на то, что в четверг нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила августовские отпускные цены на нефть для покупателей из Азии, США и Европы.

Также несколько поддерживает котировки нефти ослабление доллара к мировым валютам. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) опустился на 0,1%, до 103,06 пункта, к иене доллар поешевел на 0,16%. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными при покупке в другой валюте.

В то же время стоимость нефти может показать рост вторую неделю подряд (примерно на 2%) на фоне усилий ОПЕК+ по снижению добычи. Ранее на неделе Саудовская Аравия объявила о продлении на август добровольного сокращения добычи на 1 млн баррелей в сутки.