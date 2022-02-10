Мировые цены на нефть подорожали на фоне снижения запасов в США

Мировые цены на нефть в четверг утром продолжили рост, инвесторы оценивают данные о сильном снижении ее запасов в США.

Мировые цены на нефть в четверг утром продолжили рост, инвесторы оценивают данные о сильном снижении ее запасов в США.

Как передает Report, цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,01% — до 91,56 долларов США за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,06%, до 89,71 доллара.

В среду вечером Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти за неделю по 4 февраля снизились на 4,8 млн баррелей, в то время как эксперты ожидали рост на 0,4 млн баррелей. Запасы бензина при этом неожиданно упали на 1,6 млн баррелей вместо роста на 1,6 млн баррелей.

Нефть торгуется с повышением после более сильного, чем ожидалось, сокращения запасов", — заявили газете Wall Street Journal аналитики.

Кроме того, трейдеры находятся в ожидании публикации доклада ОПЕК позднее в четверг.