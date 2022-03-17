Мировые цены на нефть подорожали на 5%

Мировые цены на нефть растут на 5% в четверг днем на сохранении внешнеполитической напряженности, создающей риски перебоев в поставках, прежде всего из России.

Мировые цены на нефть растут на 5% в четверг днем на сохранении внешнеполитической напряженности, создающей риски перебоев в поставках, прежде всего из России.

Как передает Report, стоимость марки Brent снова преодолела отметку в 100 долларов СГША за баррель.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 5,37%, до 103,28 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 5,01%, до 99,8 доллара.

Накануне нефть подорожала примерно на 2%, но сегодня — отыграла это удешевление еще утром, поскольку на рынок вновь возвращаются опасения по поводу возможных перебоев в поставках из-за ситуации между Россией и Украиной.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в свете этого ранее заявило, что поставки 3 млн баррелей российской нефти в день могут быть отрезаны от мирового рынка, начиная со следующего месяца.