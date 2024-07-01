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Мировые цены на нефть подорожали менее чем на 1%

Мировые цены на нефть подорожали менее чем на 1% Котировки нефти выросли в понедельник утром - сентябрьские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,38 долларов (0,45%) - до 85,38 долларов за баррель.
Энергетика
1 июля 2024 г. 10:04
Мировые цены на нефть подорожали менее чем на 1%

Котировки нефти выросли в понедельник утром - сентябрьские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,38 долларов (0,45%) - до 85,38 долларов за баррель.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Августовские фьючерсы на WTI подорожали на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи NYMEX на 0,36 доллара (0,44) - до 81,9 доллара за баррель.

В Атлантике начался сезон ураганов, и трейдеры следят за тем, как они могут отразиться на торговле нефтью в США. Национальная служба предупреждения об ураганах прогнозирует, что ураган "Берил" вызовет штормовой прилив и из-за скорости ветра будет представлять угрозу для жизни.

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Версия на английском языке Global oil prices rise by less than 1%

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