Мировые цены на нефть подевешели менее чем на 1%

Цены на нефть снизились в четверг на сообщениях о том, что Саудовская Аравия настаивает на ускоренном наращивании добычи странами ОПЕК+ в ближайшие месяцы.

Цены на нефть снизились в четверг на сообщениях о том, что Саудовская Аравия настаивает на ускоренном наращивании добычи странами ОПЕК+ в ближайшие месяцы.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Эр-Рияд стремится восстановить утраченную долю рынка и выступает за то, чтобы в августе, а возможно, и в сентябре, продолжить увеличивать квоты на 411 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, Саудовская госкомпания Saudi Aramco сообщила, что снизит цены на большинство сортов нефти для азиатских покупателей в июле. Цены для Европы будут повышены.

На фоне происходящего августовские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,15 (0,23%) до $64,71 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,33 (0,53%), до $62,52 за баррель.