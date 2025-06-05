Мировые цены на нефть подевешели менее чем на 1%

Цены на нефть снизились в четверг на сообщениях о том, что Саудовская Аравия настаивает на ускоренном наращивании добычи странами ОПЕК+ в ближайшие месяцы.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их данным, Эр-Рияд стремится восстановить утраченную долю рынка и выступает за то, чтобы в августе, а возможно, и в сентябре, продолжить увеличивать квоты на 411 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, Саудовская госкомпания Saudi Aramco сообщила, что снизит цены на большинство сортов нефти для азиатских покупателей в июле. Цены для Европы будут повышены.
На фоне происходящего августовские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,15 (0,23%) до $64,71 за баррель.
Июльские фьючерсы на WTI подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,33 (0,53%), до $62,52 за баррель.