Мировые цены на нефть подешевели после подъема до максимума за четыре месяца

Цены на нефть эталонных марок утром в пятницу снижаются после подъема до максимальных отметок с начала ноября по итогам предыдущих торгов.

Цены на нефть эталонных марок утром в пятницу снижаются после подъема до максимальных отметок с начала ноября по итогам предыдущих торгов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", цена майских фьючерсов на нефть марти Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 85,23 доллара за баррель. Это на 0,19 доллара (на 0,22%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии.

В четверг эти контракты подорожали на 1,39 доллара (на 1,7%) - до 85,42 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром опустились на 0,17 доллара (на 0,21%) - до 81,09 доллара за баррель.

По итогам прошлой сессии цена данных контрактов выросла на 1,54 доллара (на 1,9%) и достигла 81,26 доллара за баррель.

С начала недели нефть подорожала примерно на 4% благодаря признакам высокого спроса в США и "бычьим" прогнозам аналитиков относительно объемов потребления топлива в этом году, пишет Trading Economics.

Международное энергетическое агентство в четверг повысило прогноз спроса на нефть в 2024 году на 200 тыс. баррелей в сутки - до 103,2 млн б/с. В том числе оценка потребления нефти в первом квартале была улучшена на 400 тыс. б/с - до 102 млн б/с, прогноз на второй и третий кварталы увеличен на 200 тыс. б/с, до 103 и 104 млн б/с соответственно.