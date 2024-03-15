О нас

Мировые цены на нефть подешевели после подъема до максимума за четыре месяца

Мировые цены на нефть подешевели после подъема до максимума за четыре месяца Цены на нефть эталонных марок утром в пятницу снижаются после подъема до максимальных отметок с начала ноября по итогам предыдущих торгов.
Энергетика
15 марта 2024 г. 09:44
Мировые цены на нефть подешевели после подъема до максимума за четыре месяца

Цены на нефть эталонных марок утром в пятницу снижаются после подъема до максимальных отметок с начала ноября по итогам предыдущих торгов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", цена майских фьючерсов на нефть марти Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 85,23 доллара за баррель. Это на 0,19 доллара (на 0,22%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии.

В четверг эти контракты подорожали на 1,39 доллара (на 1,7%) - до 85,42 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром опустились на 0,17 доллара (на 0,21%) - до 81,09 доллара за баррель.

По итогам прошлой сессии цена данных контрактов выросла на 1,54 доллара (на 1,9%) и достигла 81,26 доллара за баррель.

С начала недели нефть подорожала примерно на 4% благодаря признакам высокого спроса в США и "бычьим" прогнозам аналитиков относительно объемов потребления топлива в этом году, пишет Trading Economics.

Международное энергетическое агентство в четверг повысило прогноз спроса на нефть в 2024 году на 200 тыс. баррелей в сутки - до 103,2 млн б/с. В том числе оценка потребления нефти в первом квартале была улучшена на 400 тыс. б/с - до 102 млн б/с, прогноз на второй и третий кварталы увеличен на 200 тыс. б/с, до 103 и 104 млн б/с соответственно.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Global oil prices fall

Экслюзивные новости

Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
14 марта 2024 г. 18:02
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
14 марта 2024 г. 15:07
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
13 марта 2024 г. 15:00
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
13 марта 2024 г. 14:30
Маттиас Фрумери: Надеемся на импульс со стороны COP29 на разработку новых климатических планов
Маттиас Фрумери: Надеемся на импульс со стороны COP29 на разработку новых климатических планов
13 марта 2024 г. 14:02
Посол по климату: Швеция готова поддержать Азербайджан для успеха COP29
Посол по климату: Швеция готова поддержать Азербайджан для успеха COP29
13 марта 2024 г. 12:08
Сербский политолог: ЕС продолжает оказывать давление на Сербию из-за выборов
Сербский политолог: ЕС продолжает оказывать давление на Сербию из-за выборов
12 марта 2024 г. 13:46
Надежда Кокотович: Азербайджан может стимулировать актуальные дискуссии на СОР29
Надежда Кокотович: Азербайджан может стимулировать актуальные дискуссии на СОР29
11 марта 2024 г. 15:06
Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия
Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия
11 марта 2024 г. 14:33
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
9 марта 2024 г. 17:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi