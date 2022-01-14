Мировые цены на нефть подешевели из-за снижения спроса

Мировые цены на нефть в пятницу утром снизились на фоне введения дополнительных ограничений на передвижение из-за роста случаев COVID-19, в связи с чем спрос на бензин падает.

Мировые цены на нефть в пятницу утром снизились на фоне введения дополнительных ограничений на передвижение из-за роста случаев COVID-19, в связи с чем спрос на бензин падает.

Как передает Report, цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,11% — до 84,38 доллара США за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,32%, до 81,86 доллара.

"Краткосрочные перспективы спроса на поездки также, вероятно, будут ограничены распространением штамма "омикрон"", — утверждает газета Wall Street Journal.

Сегодня вечером ожидается публикация статистики от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company по числу действующих буровых установок в США. За предыдущую неделю их число выросло на 1 установку, до 481 агрегата.