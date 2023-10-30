О нас

Мировые цены на нефть подешевели более чем на 1%

Мировые цены на нефть подешевели более чем на 1% Котировки нефти снизились в понедельник, несмотря на расширение Израилем масштаба наземных военных действий на территории сектора Газа.
Энергетика
30 октября 2023 г. 09:48
Мировые цены на нефть подешевели более чем на 1%

Котировки нефти снизились в понедельник, несмотря на расширение Израилем масштаба наземных военных действий на территории сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", декабрьские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,21 доллара (1,34%), до 89,27 доллара за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени подешевели на нью-йоркской товарной бирже NYMEX на 1,3 доллара (1,52%), до 84,24 доллара за баррель.

По итогам всей прошлой недели Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 2,9%.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в выходные, что принято решение перейти ко второму этапу операции против ХАМАС, в котором будет задействовано больше военнослужащих непосредственно в секторе Газа. Ранее Армия обороны Израиля провела несколько рейдов в секторе.

Наибольшие опасения у инвесторов вызывает возможность прямого включения Ирана в конфликт между Израилем и ХАМАС. Ужесточение санкций в отношении иранской нефти может привести к сокращению предложения сырья на рынке на 1 млн баррелей в сутки. Разрастание конфликта может угрожать транспортным узлам и нефтяной инфраструктуре в регионе, отмечает MarketWatch.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Сумгайыте
Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Сумгайыте
23 октября 2023 г. 15:29
В Баку совершен наезд на 6-летнего пешехода
В Баку совершен наезд на 6-летнего пешехода
24 октября 2023 г. 07:54
Сотрудники МККК встретились с пленными азербайджанцами в Армении
Сотрудники МККК встретились с пленными азербайджанцами в Армении
24 октября 2023 г. 17:14
На дороге Баку-Губа произошло ДТП, есть пострадавшие
На дороге Баку-Губа произошло ДТП, есть пострадавшие
25 октября 2023 г. 16:11
Большой шлем: Сегодня еще четыре азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу
Большой шлем: Сегодня еще четыре азербайджанских дзюдоиста вступят в борьбу
26 октября 2023 г. 09:44
Сняты возрастные ограничения для поездок в Карабах
ФотоСняты возрастные ограничения для поездок в Карабах
26 октября 2023 г. 17:37
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,6
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,6
27 октября 2023 г. 03:14
Председатель правления Государственного морского и портового агентства освобожден от должности
Председатель правления Государственного морского и портового агентства освобожден от должности
27 октября 2023 г. 18:12
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме обязательств перед Центральным банком (01.10.2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме обязательств перед Центральным банком (01.10.2023)
28 октября 2023 г. 12:56
В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
29 октября 2023 г. 06:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi