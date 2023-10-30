Мировые цены на нефть подешевели более чем на 1%

Котировки нефти снизились в понедельник, несмотря на расширение Израилем масштаба наземных военных действий на территории сектора Газа.

Котировки нефти снизились в понедельник, несмотря на расширение Израилем масштаба наземных военных действий на территории сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", декабрьские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,21 доллара (1,34%), до 89,27 доллара за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени подешевели на нью-йоркской товарной бирже NYMEX на 1,3 доллара (1,52%), до 84,24 доллара за баррель.

По итогам всей прошлой недели Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 2,9%.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в выходные, что принято решение перейти ко второму этапу операции против ХАМАС, в котором будет задействовано больше военнослужащих непосредственно в секторе Газа. Ранее Армия обороны Израиля провела несколько рейдов в секторе.

Наибольшие опасения у инвесторов вызывает возможность прямого включения Ирана в конфликт между Израилем и ХАМАС. Ужесточение санкций в отношении иранской нефти может привести к сокращению предложения сырья на рынке на 1 млн баррелей в сутки. Разрастание конфликта может угрожать транспортным узлам и нефтяной инфраструктуре в регионе, отмечает MarketWatch.