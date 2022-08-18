Мировые цены на нефть перешли к росту более чем на 1%

Мировые цены на нефть в четверг днем выросли примерно на 1% на ряде факторов со стороны предложения и спроса, при этом котировки способны быстро меняться вследствие недостатка ликвидности на рынке.

Мировые цены на нефть в четверг днем выросли примерно на 1% на ряде факторов со стороны предложения и спроса, при этом котировки способны быстро меняться вследствие недостатка ликвидности на рынке.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,21%, до 94,78 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,91%, до 88,91 доллара.

По мнению некоторых аналитиков, динамика цен на нефть сейчас нестабильна из-за низкой ликвидности, то есть недостатка свободных и свежих денег на рынке. Так, утром нефть дорожала значительно слабее.

В целом же в четверг цены на нефть реагируют на ряд факторов. С одной стороны, данные о падении запасов в США за прошлую неделю заставляют "черное золото" дорожать. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю снизились максимальными с апреля темпами — на 7,1 млн баррелей, до 425 млн баррелей. При этом спрос на бензин поднялся до годового максимума.

Также новый генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс заявлял ранее, что свободных добычных мощностей становится все меньше, добавив, что он уверен в росте спроса на нефть в этом году.

И многие аналитики предсказывают рост спроса на "черное золото" в связи с подорожанием газа — многие европейские производства, которые полагались на "голубое топливо", теперь переходят на использование нефти. Учитывая это, Международное энергетическое агентство повысило оценку спроса на нефть в мире в текущем году до 99,7 млн баррелей в сутки с июньских 99,4 млн баррелей.

09.40

Мировые цены на нефть в четверг утром слабо растут на фоне ряда факторов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent символически выросла на 0,13%, до 93,77 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — также на 0,1%, до 88,2 доллара.

В четверг утром цены на нефть в целом слабо меняются, рынки реагируют на ряд факторов. Так, с одной стороны, на стоимость "черного золота" влияют данные о падении запасов в США за прошлую неделю. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю снизились максимальными с апреля темпами — на 7,1 млн баррелей, до 425 млн баррелей.

С другой стороны, влияние оказывает протокол ФРС США, опубликованный днем ранее. Часть участников заседания пришла к выводу, что по мере дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в какой-то момент станет целесообразно замедлить темпы повышения ставок. При этом другая часть считает, что когда ставка достигнет достаточно высокого уровня, будет целесообразно поддерживать ее на этом уровне, чтобы обеспечить инфляции путь к уровню в 2%.

На рынках усилились опасения о возникновении рецессии экономики, которая, в свою очередь, значительно снизит спрос на нефть.