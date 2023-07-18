Мировые цены на нефть незначительно выросли

Мировые цены на нефть выросли во вторник утром после падения днем ранее.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,33%, до 78,77 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,38%, до 74,36 доллара.
Рынки оценивают важные макроэкономические данные из Китая - одного из крупнейших импортеров и потребителей нефти в мире. Так, ВВП страны во втором квартале текущего года вырос на 6,3% в годовом выражении после роста на 4,5% в первом квартале. Аналитики закладывали рост показателя до 7,3%.