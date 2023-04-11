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Мировые цены на нефть незначительно выросли

Мировые цены на нефть незначительно выросли Цены на нефть выросли утром во вторник после резкого снижения накануне.
Энергетика
11 апреля 2023 г. 09:42
Мировые цены на нефть незначительно выросли

Цены на нефть выросли утром во вторник после резкого снижения накануне.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 84,73 долларов за баррель, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Это на 0,55 долларов (0,65%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени 80,33 долларов за баррель, что на 0,59 долларов (0,74%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Ключевыми событиями для рынка нефти на этой неделе станут публикации отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США, Международного энергетического агентства и ОПЕК.

Кроме того, инвесторы ждут мартовских данных об американской инфляции. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что темпы роста потребительских цен в Штатах в марте замедлились до 5,2% с февральских 6%.

Спред между фьючерсами на Brent на декабрь текущего года и на декабрь следующего вырос до 5,5 долларов за баррель с 2,5 долларов за баррель тремя неделями ранее. Это свидетельствует о том, что рынок опасается сокращения запасов, отмечает агентство Bloomberg.

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