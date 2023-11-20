Мировые цены на нефть незначительно выросли

Котировки нефти выросли в понедельник утром.

Котировки нефти выросли в понедельник утром.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", январские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,55 доллара (0,68%), до 81,16 доллара за баррель.

Январские фьючерсы на WTI подорожали на нью-йоркской товарной бирже NYMEX на 0,53 доллара (0,7%), до 76,57 доллара за баррель.

Благодаря активному подъему в пятницу обе марки сократили до минимума недельное снижение. За минувшую неделю котировки Brent снизились на 1%, WTI - на 1,7%.

Резкий рост котировок в пятницу был вызван слухами о том, что ОПЕК+ может продлить ограничения на добычу нефти на несколько месяцев или увеличить объем сокращений добычи топлива.