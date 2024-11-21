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Мировые цены на нефть незначительно выросли

Мировые цены на нефть незначительно выросли Котировки нефти медленно выросли после снижения накануне на данных о росте запасов в США по итогам третьей недели подряд.
Энергетика
21 ноября 2024 г. 09:52
Мировые цены на нефть незначительно выросли

Котировки нефти медленно выросли после снижения накануне на данных о росте запасов в США по итогам третьей недели подряд.

Как передает Report, январские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,17 (0,23%), до 72,98 долларов за баррель.

Январские фьючерсы на WTI подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,15 долларов (0,22%), до 68,9 долларов за баррель.

Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 545 тыс. баррелей - до 430,29 млн баррелей, сообщило Минэнерго США. Товарные запасы бензина выросли на 2,05 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 114 тыс. баррелей.

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Версия на английском языке Global oil prices rise slightly

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