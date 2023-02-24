Мировые цены на нефть незначительно выросли

Цены на нефть выросли в пятницу вторую сессию подряд, несмотря на данные Минэнерго США о существенном увеличении запасов нефти в стране.

Цены на нефть выросли в пятницу вторую сессию подряд, несмотря на данные Минэнерго США о существенном увеличении запасов нефти в стране.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 82,91 доллара за баррель, что на 0,7 долларов (0,85%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на 1,61 долларов (2%), до 82,21 долларов за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на 0,66 долларов (0,88%), до 76,05 долларов за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на 1,44 долларов (2%), до 75,39 долларов за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 7,65 млн баррелей - до 479,04 млн баррелей, максимума с мая 2021 года, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли по итогам восьмой недели подряд и достигли максимума с июня 2021 года.

Запасы дистиллятов увеличились на 2,7 млн баррелей, тогда как резервы бензина неожиданно снизились - на 1,86 млн баррелей.

Нефтяной рынок остается в узком ценовом диапазоне - порядка 11 долларов за баррель - с начала 2023 года. С одной стороны, поддержку ему оказывают ожидания увеличения спроса в Китае после снятия карантинных ограничений и опасения уменьшения предложения на рынке в связи с сокращением добычи Россией. С другой стороны, рынок опасается ослабления американской экономики на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), отмечает Bloomberg.