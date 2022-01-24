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Мировые цены на нефть незначительно выросли

Мировые цены на нефть незначительно выросли Мировые цены на нефть в понедельник утром выросли на фоне роста спроса на нее.
Энергетика
24 января 2022 г. 09:14
Мировые цены на нефть незначительно выросли

Мировые цены на нефть в понедельник утром выросли на фоне роста спроса на нее.

Как передает Report, цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,84%, до 87,81 доллара США за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,83%, до 85,85 доллара.

На нефтяном рынке в понедельник утром наблюдается положительная динамика, чему способствует высокий спрос на "черное золото". Рост на рынке нефти наблюдается пять недель подряд. Так, за прошлую неделю марка Brent подорожала на 2%, а WTI — на 1,5%.

"Несмотря на достижение рекордного числа заразившихся коронавирусом во многих частях мира, это не повлияло на спрос на нефть так сильно, как ожидал рынок", — пишет газета Wall Street Journal.

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