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Мировые цены на нефть незначительно выросли после сильного падения днем ранее

Мировые цены на нефть незначительно выросли после сильного падения днем ранее Мировые цены на нефть в четверг утром повысились в рамках коррекции почти на 1% после сильного падения днем ранее.
Энергетика
16 марта 2023 г. 09:07
Мировые цены на нефть незначительно выросли после сильного падения днем ранее

Мировые цены на нефть в четверг утром повысились в рамках коррекции почти на 1% после сильного падения днем ранее.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,98%, до 74,41 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,95%, до 68,25 доллара.

Накануне стоимость Brent упала на 4,9%, WTI - на 5,2%, при этом цена Brent опускалась ниже 72 долларов за баррель, а WTI - ниже 70 долларов впервые с 2021 года. Падение котировок последовало на фоне снижения и фондовых рынков.

Пессимизм на рынках, прежде всего фондовых, был связан с проблемами в банковском секторе. В США ранее закрылись несколько банков, в том числе Silicon Valley Bank (SVB). А в среду появились опасения по поводу одного из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse. Его акции подешевели на 24% после сообщения о том, что главный акционер Credit Suisse саудовский Saudi National Bank исключил возможность предоставления дополнительной финансовой помощи банку, ссылаясь на проблемы с регулированием.

Инвесторы обращают внимание и на новости нефтяного рынка. Так, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 10 марта выросли на 1,6 млн баррелей, ожидался рост на 1,2 млн.

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