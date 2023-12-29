Мировые цены на нефть незначительно выросли после падения накануне

Цены на нефть незначительно повысились утром в пятницу после резкого снижения по итогам предыдущей сессии.

Цены на нефть незначительно повысились утром в пятницу после резкого снижения по итогам предыдущей сессии.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

Цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 77,59 доллара за баррель, что на 0,44 доллара (0,57%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились на 0,31 доллара (0,43%) и составили 72,08 доллара за баррель.

Основной причиной падения цен на нефть накануне аналитики называют снижение опасений по поводу атак йеменских хуситов на транспортные суда. В частности, в среду датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS анонсировала возобновление перевозок через Красное море после реализации международной миссии по обеспечению безопасности в регионе.

Поддержку котировкам не смогли оказать обнародованные накануне данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе понизились на 6,911 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,7 млн баррелей, по данным Trading Economics. Падение запасов стало рекордным за четыре месяца.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,508 млн баррелей. Рост запасов в Кушинге зафиксирован по итогам десятой недели подряд, чего не наблюдалось с 2016 года.