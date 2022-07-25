Мировые цены на нефть незначительно снизились

Мировые цены на нефть в понедельник утром снизились на фоне неопределенности экономического прогноза.

Мировые цены на нефть в понедельник утром снизились на фоне неопределенности экономического прогноза.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,75%, до 97,64 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,74%, до 93,97 доллара.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы спроса на нефть в условиях высокой экономической неопределенности. Мировые центробанки нацелены на сдерживание ускорения инфляции, что может привести к рецессии.